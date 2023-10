Titanic, Kate Winslet si presentò nuda al primo incontro con Leonardo DiCaprio

Titanic è un film che ha fatto inevitabilmente epoca. Oltre a segnare gli anni '90, la pellicola ha fatto da apripista ad una delle più belle amicizie che attualmente ci sono ad Hollywood. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, infatti, si conobbero quanto erano ancora dei ragazzi sul set del colossal.

Mentre la tragedia del sommergibile Titan diventerà una serie tv, non si può far altro che celebrare quelle che sono state le origini di uno dei film più importanti della storia del cinema. La coppia, infatti, si conobbe poco prima delle riprese della pellicola. La confidenza tra loro non fu immediata a causa del fatto che entrambi erano ancora molto giovani e poco avvezzi a fare scene di intimità all'interno dei film. Proprio per questo motivo, la Winslet decise di fare una "terapia d'urto" nel momento in cui conobbe il collega.

Cosciente di dover essere, ad un certo punto del film, nuda davanti a lui, decise di sorprenderlo già da subito, presentandosi già senza vestiti. Questo, ovviamente, portò ad un livello di confidenza nuovo tra loro che superò qualsiasi tipo di rapporto che si potesse creare con altre co-star. Forse, proprio per questo motivo, i due sono amici da così tanti anni e il loro rapporto non ha mai vacillato. All'epoca della produzione del film svilupparono un rapporto simile a quello di un fratello e di una sorella.

Se vi va di scoprire qualcosa in più vi sveliamo perchè Titanic dopo 25 anni è ancora un capolavoro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!