Titanic, Kate Winslet e quel vestito di scena tagliato a metà...

Di recente sono state svelate foto mai viste prima dal set di Titanic, e proprio Kate Winslet, protagonista del film, ha raccontato un particolare aneddoto riguardante le riprese del film.

In un vecchio articolo di Rolling Stones, l’attrice svela di aver dovuto fare pipì direttamente nel set creato per simulare le gelide acque oceaniche: “Sì, ammetto che a volte ho fatto la pipì in quell'acqua. Perché volevi farle bene quelle scene. Non volevi dover uscire e andare in bagno, cosa che richiedeva mezz'ora con i corsetti, i vestiti e tutto il resto. Quindi, sì, ho fatto pipì. Voglio dire, è la stessa cosa di una piscina: pensi davvero a quello che c'è dentro?”.

I costumi utilizzati durante le riprese, oltre le oggettive difficoltà nel doversi muovere sott’acqua, hanno creato non pochi problemi agli attori:

“In alcuni casi abbiamo letteralmente nuotato attraverso i corridoi. E non mi piaceva quella roba perché i miei piedi si impigliavano nel vestito di chiffon in cui affondavo. Ma a un certo punto Jim ha detto: "Lasciamo perdere, non voglio che la mia attrice anneghi. Forbici! E il mio vestito fu tagliato corto, quasi come una maglietta. Si vedevano le mie mutande sotto. Lo chiamammo il vestito di Bo Peep.”

Sapevate invece che James Cameron rischiò la carriera per Titanic?