Titanic, Kate Winslet sulle critiche a Rose per la morte di Jack:'Al limite dell'abuso'

A distanza di venticinque anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di Titanic, Kate Winslet è tornata a parlare le vergognose critiche e al bodyshaming subito per la scena clou del film, in cui Jack e Rose dopo l'affondamento del transatlantico cercano di salvarsi aggrappandosi ad una porta e utilizzandola come zattera.

Sopra il galleggiante di fortuna ci finisce Rose mentre Jack rimane in acqua accanto all'amata. L'epilogo è risaputo: Rose sopravvive al naufragio mentre Jack muore assiderato nell'oceano. Titanic tornerà al cinema nel 2023, in occasione di San Valentino.



Kate Winslet è tornata a parlare delle critiche ricevute per quella scena nel podcast Happy So Confused:"A quanto pare ero troppo grassa. Perché sono stati così cattivi con me? Erano così cattivi. Non ero nemmeno fottutamente grassa" si è sfogata l'attrice. Winslet ha dichiarato che, col senno di poi, avrebbe reagito diversamente:"Avrei risposto ai giornalisti, avrei detto 'Non osate trattarmi così. Sono una giovane donna, il mio corpo sta cambiando, lo sto capendo, sono profondamente insicura, sono terrorizzata, non rendetelo più difficile di quanto già non sia'. Questo è bullismo, e in realtà al limite dell'abuso" ha dichiarato.



Da tempo Kate Winslet combatte contro i giudizi, gli abusi e le molestie nei confronti del corpo delle donne e ha dichiarato che in passato a dei provini le chiesero quanto pesava. Per quanto concerne Titanic e la teoria sulla possibile salvezza di Jack, Kate Winslet ha risposto esasperata ma con ironia all'ennesima domanda sul tema.