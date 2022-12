Titanic, James Cameron e la troupe ricordano quando furono drogati sul set: il mistero del

Dopo avervi raccontato dello studio scientifico condotto da James Cameron sulla morte di Jack in Titanic, oggi torniamo a parlare del kolossal del 1997 con una storia alquanto bizzarra e che in molti potrebbero non conoscere.

Dovete infatti sapere che durante le riprese della pellicola, numerosi membri della troupe furono drogati con il PCP e la pausa pranzo del 6 agosto 1996 si trasformò per molti in un incubo.

"Avevamo una stanza per le prese e per gli elettricisti, e uno dei ragazzi iniziò ad essere davvero iperattivo", ha raccontato recentemente a Vulture uno dei membri della troupe, Jake Clarke. "Era un ragazzo grosso, di un metro e novanta, che ad un certo punto disse: 'Ragazzi, vi sentite bene? Perché io no. Mi sento come se avessi qualcosa, ma credetemi, lo saprei.' E proprio mentre parlava, abbiamo visto James Cameron correre verso la porta e questa comparsa correre dietro di lui. Urlava: 'C'è qualcosa dentro di me! Tiratela fuori!'"

Fortunatamente per lui, Clarke aveva un'allergia ai frutti di mare e quel giorno non mangiò: "Jim aveva una bottiglia di scotch e Bill Paxton aveva un sacco di canne perché era un vero stoner", ha raccontato. "Mi viene da ridere perché non ho mangiato la zuppa, però ero lì nella roulotte a fumarmi una canna."

"Bill Paxton era un vero tesoro", ha continuato Claude Roussel, un set decorator del film. "Era seduto accanto a me nel corridoio dell'ospedale, e si stava godendo il brusio. Nel frattempo, le persone correvano lungo il corridoio facendo impennate in sedia a rotelle".

Pensate che quel giorno tra le 50 e le 80 persone finirono al Dartmouth General Hospital in Nuova Scozia: "Le persone si lamentavano e piangevano, si lamentavano, crollavano su tavoli e barelle", ha dichiarato Cameron a Vanity Fair sull'incidente nel 2009. "Il direttore della fotografia, Caleb Deschanel, stava guidando un certo numero di membri della troupe lungo il corridoio che ballavano la conga. Non puoi inventarti questa roba." Ancora oggi, l'identità del responsabile rimane un mistero.

