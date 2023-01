Titanic di James Cameron torna al cinema in 3D 4K: ecco il trailer con DiCaprio e Winslet

La data del ritorno in sala di Titanic era già stata comunicata dalla stessa Disney - che da quando ha acquisito la 20th Century Fox ne detiene i diritti sulla distribuzione - qualche tempo fa, ma adesso possiamo ammirare il nuovo trailer ufficiale che sancisce il ritorno del film vincitore di ben 11 Premi Oscar in versione restaurata in 3D 4K.

Il nuovo trailer è davvero emozionante a così tanti anni di distanza, mentre la nuova locandina ufficiale è molto più semplice e minimalista dell'originale. Sullo sfondo non troviamo più il leggendario transatlantico ma solo la coppia composta da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet su un gigantesco fondo bianco. La data impressa è quella della riuscita nelle sale americane il 10 febbraio, mentre in Italia Disney distribuirà la pellicola il 9 febbraio, il giorno prima.

Ovviamente, gran parte del pubblico che correrà a rivedere questo grande classico della storia del cinema ormai, è ben consapevole della storia. Già in passato Titanic era tornato al cinema per le diverse celebrazioni e anniversari, anche nella versione in tre dimensioni. Questa volta l'occasione è il 25esimo anniversario dell'uscita al cinema che coincide con un nuovo restauro in 4K della versione in 3D già approdata sul grande schermo diversi anni fa (all'epoca dell'uscita del primo Avatar e dell'avvento del 3D).

Per altri approfondimenti sempre legati alla pellicola, in una recente intervista James Cameron si è scusato per il discorso agli Oscar 1998, quando trionfò proprio con la pellicola sul leggendario transatlantico. Col senno di poi, Cameron ha definito il suo discorso di ringraziamento come "un momento molto cringe". Il riferimento è all'esclamazione "Sono il re del mondo", che aveva fatto citando proprio il protagonista di Titanic, il Jack Dawson impersonato da DiCaprio.

Nel frattempo, Avatar La Via dell'Acqua continuare a registrare record di incassi.

Di seguito la nuova locandina ufficiale.