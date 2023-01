Titanic, James Cameron svela il motivo del ritorno al cinema del film!

Titanic è uno di quei classici che viene periodicamente riproposto al cinema. James Cameron ha deciso di festeggiare i 25 anni dall'uscita della pellicola riproponendola nelle sale proprio nel giorno di San Valentino. Le motivazioni di Cameron sono un giusto compromesso tra emozione e nostalgia.

"La domanda è stata: 'Okay, qual è la data?' Beh, la data che per me aveva senso era San Valentino" ha raccontato il regista. "Il singolo giorno di maggior incasso (del film all'epoca) è stato San Valentino. È un po 'ovvio il motivo" ha continuato chiarendo come la pellicola abbia come obiettivo celebrare l'amore nel modo migliore possibile. "È una celebrazione del film, allo stesso tempo, ed è anche una celebrazione del suo successo" ha concluso.

Il ritorno al cinema di Titanic in 3D 4K non è una sorpresa. Negli anni è diventata una vera e propria abitudine per Cameron rimettere mano al suo lavoro sistemano qualche imperfezione o migliorando qualche elemento. "Abbiamo pensato: 'Ok, c'è un'altra generazione di persone che non ha visto Titanic in un cinema, forse qualcuno che lo ha visto ma ha un pò di nostalgia o qualcuno che ha sempre desiderato vederlo e non l'ha fatto" ha raccontato Cameron. Sono passati 25 anni dall'arrivo in sala di Titanic e continua, nonostante tutto, ad essere una delle opere più apprezzate a livello globale.

Ad anni da quel momento, James Cameron ha chiesto scusa per il suo discorso agli Oscar del 1998, definendolo "un pò troppo cringe". Csoa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!