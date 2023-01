Titanic, James Cameron si scusa per il discorso agli Oscar: 'Momento molto cringe'

Nel corso di un'intervista concessa alla CNN, James Cameron - attualmente in vetta al box-office mondiale con Avatar La Via dell'Acqua - si è scusato pubblicamente per il suo discorso agli Oscar in occasione del trionfo ottenuto con Titanic (che riuscì a conquistare il record di 11 statuette vinte). Il regista lo ha definito come "imbarazzante".

Cameron in quell'occasione datata 1998, pronunciò le seguenti parole durante il suo discorso di accettazione del premio: "Mamma, papà, non c’è davvero una maniera adeguata per riuscire a esprimere quello che sto provando ora. Il mio cuore sta per esplodere e posso solo dire: 'Sono il re del mondo!'".

Col senno di poi, il regista ha definito oggi quelle parole come "molto cringe e imbarazzanti" nel corso dell'intervista concessa alla CNN. Ecco perché ne ha approfittato per scusarsi pubblicamente.

"Stavo cercando di esprimere la gioia e l’eccitazione che provavo per quel film e il momento più gioioso per il personaggio di Leonardo DiCaprio nella pellicola è quando si sente completamente libero sulla prua della nave. Ma ho imparato che non devi citare il tuo stesso film all’Academy perché diventa qualcosa di molto cringe. È come pensare di non aver vinto con un margine ristretto, ma perché tutte le persone sedute fra il pubblico al Kodak Theatre hanno visto e amato Titanic. Non sapremo mai i termini numerici della nostra vittoria, ma potrebbe benissimo non essere stata una vittoria schiacciante. Mi sono beccato critiche per 25 anni a causa di quel discorso! Bisogna fare attenzione a quello che si dice nel discorso di accettazione".

In una precedente occasione, Cameron ha ricordato quando lui e la troupe di Titanic vennero drogati sul set!