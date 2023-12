Titanic, James Cameron ha risparmiato 750mila dollari assumendo solo persone basse

Essere un grande regista significa anche conoscere il proprio set e l'effetto che avrà sulla visione del pubblico, e James Cameron si confermò uno dei più grandi di sempre durante la lavorazione del kolossal Titanic.

Nel corso di una recente intervista promozionale in vista dell'uscita dell'edizione home-video del 4K di Titanic, l'autore ha ricordato i tempi della produzione del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e confermato ufficialmente un'antica leggenda riguardante i set e il cast di comparse: a quanto pare, infatti, James Cameron scelse solo attori bassi per Titanic allo scopo di far sembrare i set della nave ancora più grandi di quanto non fossero in realtà, giocando con ilm senso di prospettiva delle inquadrature. "Abbiamo scelto solo comparse basse per il film, in questo modo il nostro set sembrava più grande", ha detto Cameron. “Se qualcuno che si presentava ai provini superava il metro e ottanta, lo cacciavamo via. In sostanza, con questa mossa abbiamo risparmiato sul budget: per costruire set più grandi avremmo dovuto spendere almeno un milione in più."

La stima del produttore Jon Landau, invece, attesta la quantità di soldi risparmiati a 750mila dollari. “Il livello di scala di ciò che stavamo facendo andava oltre qualsiasi cosa avessimo mai potuto immaginare" ha ricordato James Cameron. "All'epoca pensavamo, cavolo, sarà impossibile per noi recuperare i soldi del budget. Ebbene, indovinate un po' come andò alla fine?". Il film, costato 200 milioni di dollari (il budget più alto di sempre all'epoca), ad oggi ha incassato 2,2 miliardi di dollari, il quarto più grande successo di tutti i tempi dietro solo ad Avatar, Avengers: Endgame e Avatar: La via dell'acqua: tre dei quattro film nella top5 sono firmati da James Cameron.

