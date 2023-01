Titanic, James Cameron promette: 'La nuova edizione? Sarà come vederlo per la prima volta'

Le prevendite per il ritorno di in sala di Titanic in occasione del 25esimo anniversario sono ufficialmente aperte da qualche giorno, e in queste ore il regista, sceneggiatore e produttore James Cameron si è rivolto al pubblico tramite un nuovo video-messaggio per promuovere il film.

Il regista, che potete ascoltare nel video in calce all'articolo, promette ai fan del leggendario film con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, terzo miglior incasso della storia del cinema, vincitore di 11 premi Oscar e candidato a 14 premi Oscar (due record massimi per gli Academy Awards) che anche se hanno visto il film originale, grazie a questa nuova edizione sarà come vederlo di nuovo per la prima volta.

"Quando abbiamo realizzato Titanic venticinque anni fa, abbiamo deciso di spingere i limiti del cinema per creare una storia d'amore senza tempo", ricorda James Cameron nel filmato. “Il 10 febbraio [9 febbraio in Italia, ndr], Titanic tornerà nei cinema per un periodo di tempo limitato rimasterizzato in 4K digitale 3D e con audio Dolby Atmos. Quindi, anche se hai già visto il film, questa versione sarà come se lo stessi vedendo per la prima volta. Guarda Titanic nel modo in cui è stato pensato per essere visto sul grande schermo".

Il remaster del classico di James Cameron sarà presentato nelle sale in 3D 4K HDR e con un nuovo frame rate più elevato. Per altri contenuti, guardate il trailer della nuova versione di Titanic.