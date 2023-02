Titanic, James Cameron ammette: 'Jack sarebbe probabilmente sopravvissuto in un caso'

Da ben 25 anni la discussione su Titanic verte ormai principalmente su un solo dettaglio: era effettivamente necessario che Jack morisse per salvare Rose? Davvero non c'erano possibilità che il personaggio di Leonardo DiCaprio potesse sopravvivere al naufragio insieme alla sua amata? A parlarne è stato, ancora una volta, James Cameron.

Nonostante solo pochi mesi fa Cameron abbia negato che ci fossero chance di salvezza per il povero Jack, infatti, il regista è dovuto tornare sui suoi passi in queste ore, ammettendo che, nel caso in cui Rose avesse offerto il suo giubbotto di salvataggio al suo compagno, il nostro avrebbe sicuramente avuto più possibilità di uscirne vivo.

"Jack avrebbe potuto sopravvivere, ma ci sono comunque un sacco di variabili. Penso che il suo pensiero sia stato: 'Non farò qualcosa che potrebbe mettere a rischio la sua vita', ed è una cosa che fa parte al 100% del suo personaggio" ha spiegato Cameron.

Il giubbotto stesso, comunque, avrebbe sicuramente aumentato le chance di Jack, ma non avrebbe ovviamente assicurato la sopravvivenza del povero passeggero del Titanic. Certo, un tentativo Rose avrebbe comunque potuto farlo, non trovate? Sacrifici e sopravvivenza a parte, comunque, sempre Cameron ha promesso grandi cose per la nuova edizione di Titanic.