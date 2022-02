Titanic, Jack ha viaggiato nel tempo per salvare Rose? La nuova, assurda teoria

Il mondo del cinema è pieno di teorie ai limiti dell'assurdo, per cui dovremmo ormai essere in grado, da questo punto di vista, di non stupirci davanti a nulla: la nuova fan-theory sulle origini di Jack Dawson in Titanic, però, ha lasciato a bocca aperta anche noi che di cose incredibili ne abbiamo lette a bizzeffe.

Mentre LEGO presenta il mastodontico set dedicato a Titanic, infatti, il web ha partorito una storia secondo cui, udite udite, il personaggio di Leonardo DiCaprio sarebbe giunto dal futuro nel 1912 allo scopo di salvare la vita alla sua amata Rose!

Gli indizi sulla cosa, stando ai sostenitori della teoria, sarebbero molteplici: il fatto che Jack debba vincere il biglietto giocando d'azzardo indicherebbe, ad esempio, che il nostro non abbia idea di come acquistare un biglietto in quel periodo storico; Jack fa inoltre riferimento alle montagne russe del molo di Santa Monica, che sarebbero state inaugurate solo nel 1916, e sfoggia uno zaino e un taglio di capelli che non si sarebbero visti in giro prima di qualche anno dopo il naufragio del Titanic.

Resta, ovviamente, un interrogativo: se Jack viene dal futuro, perché non si limita ad avvertire Rose del disastro imminente? Un po' articolato come piano, non trovate? Nel caso in cui vogliate far caso a questi dettagli, comunque, ecco su quali piattaforme potete trovare Titanic in streaming.