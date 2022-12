Titanic, Jack poteva sopravvivere? James Cameron risponde con uno studio scientifico

Il grande quesito di Titanic, il kolossal di James Cameron con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, è sempre quello ormai da parecchi anni: Jack Dawson poteva salvarsi insieme all'amata Rose salendo sulla porta di legno utilizzata come zattera dalla ragazza? James Cameron ha cercato di porre fine alla questione.

Da anni si discute tra i fan della morte di Jack, tra chi sostiene che il giovane artista non poteva salvarsi e chi invece 'accusa' Rose di non aver lasciato spazio al ragazzo sulla zattera di fortuna alla quale entrambi si sono aggrappati dopo il naufragio del transatlantico.



James Cameron, probabilmente stanco del dibattito che si protrae da decenni, ha cercato di fornire una risposta definitiva. Impegnato nella tournée per la promozione del sequel di Avatar - non perdetevi la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua - Cameron ha ricordato che Jack doveva morire perché Titanic, dopotutto, è un Romeo e Giulietta ambientato nell'Atlantico.



Tuttavia, c'è dell'altro. Al Toronto Sun, Cameron ha spiegato di aver intrapreso uno studio scientifico per dimostrare definitivamente che Jack non sarebbe sopravvissuto in ogni caso, anche se si fosse sdraiato accanto a Rose sulla porta di legno galleggiante:"Abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda una volta per tutte e piantare definitivamente un paletto nel suo cuore. Abbiamo fatto un'analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film. Quando il film uscirà nuovamente a febbraio proporremo un piccolo speciale sulla questione. Abbiamo preso due controfigure che avevano la stessa massa corporea di Kate e Leo e gli abbiamo messo dei sensori, immergendoli in acqua ghiacciata. Li abbiamo testati per vedere se sarebbero sopravvissuti attraverso una serie di metodi. E la risposta è che non c'era modo che potessero sopravvivere entrambi. Solo uno dei due poteva sopravvivere. Jack doveva morire, è un film sull'amore, il sacrificio, la mortalità. L'amore si misura attraverso il sacrificio. Magari... Dopo 25 anni... Non dovrò più dover dare risposte al riguardo!".



Titanic tornerà al cinema a febbraio, ventisei anni dopo l'uscita nelle sale cinematografiche.