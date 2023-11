Titanic, Indiana Jones, Gran Turismo e Assassinio a Venezia: dicembre home video da urlo

Indagini misteriose, avventure mozzafiato e tanto romanticismo tra le uscite home video di dicembre 2023 targate Eagle Pictures, con una valanga di novità in arrivo giusto in tempo per i regali di Natale.

Dal 6 dicembre sarà disponibile Indiana Jones e Il Quadrante del Destino, quinto capitolo dell'iconica saga in cui Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in un'imperdibile Steelbook da collezione sempre in 4K (per altre letture sulla saga scoprite il nuovo film Indiana Jones: Eroi senza tempo). Nello stesso giorno uscirà inoltre anche The Equalizer 3 - Senza Tregua, terzo capitolo della fortunata saga action campione di incassi che vede ancora protagonista Denzel Washington stavolta in una nuova impresa Made in Italy e che sarà edita in DVD, BD, 4K e Steelbook 4K.

Il 13 dicembre arriva Assassinio a Venezia, inquietante mystery ispirato al romanzo di Agatha Christie ancora diretto e interpretato dal premio Oscar Kenneth Branagh, che torna per la terza volta nel ruolo del famoso detective Hercule Poirot per un'edizione home-video che sarà edita nei formati DVD e Blu-ray. Lo stesso giorno il grande appuntamento con l’attesissima versione restaurata di Titanic di James Cameron, fenomeno di incassi al botteghino mondiale e vincitore di 11 Premi Oscar, edito in un’imperdibile formato 4K remastered con all’interno oltre ben 15 ore di contenuti speciali. Infine, sempre dal 13 dicembre è in arrivo anche AFTER 5, quinto e ultimo capitolo tratto dal best seller di Anna Todd sulla tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin, edito nei formati DVD e Blu-ray, che uscirà anche in un cofanetto da collezione in DVD contenente tutti i film della saga.

Questo mese ricchissimo andrà a chiudersi il 21 dicembre con Gran Turismo - La Storia di un Sogno Impossibile di Neill Blomkamp, un’incredibile storia vera basata sul famoso racing game per PlayStation con protagonisti David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe che sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e Steelbook 4K.

