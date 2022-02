Titanic, cosa c'è di vero dietro la storia del Cuore dell'Oceano?

Con Titanic James Cameron ha utilizzato un espediente vecchio come il mondo, vale a dire quello di ambientare sullo sfondo di un evento reale una storia fittizia con cui gli spettatori potessero facilmente emozionarsi: ma non c'è davvero nulla di vero nelle drammatiche vicende dei personaggi di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet?

Che Jack e Rose non siano mai esistiti è cosa ovvia e nota: meno scontata è invece la risposta per quanto riguarda il Cuore dell'Oceano, il ciondolo di incredibile valore regalato a Rose dal suo promesso sposo Cal. Secondo alcuni, infatti, la storia della collana potrebbe essere ispirata a quella di alcuni gioielli effettivamente legati al Titanic.

Il primo è un ciondolo di diamante e zaffiro appartenuto a Kate Florence Phillips, che insieme a suo marito Henry Samuel Morley salpò alla volta dell'America sul leggendario transatlantico: la collana era stata un regalo di Morley, che proprio come Jack morì durante il naufragio a differenza di sua moglie, che riuscì invece a salire a bordo di una scialuppa indossando, appunto, il gioiello di cui sopra.

La seconda ipotesi riguarda invece l'Hope Diamond, gioiello di incredibili dimensioni e valore esposto tutt'oggi al National Museum of Natural History degli Stati Uniti: leggenda vuole che il diamante porti sfortuna al suo portatore... E in quanto a sfortuna, in effetti, Jack e Rose hanno ben poco da invidiare a chicchessia! E voi, eravate a conoscenza di queste storie? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo un'assurda teoria, intanto, Jack avrebbe viaggiato nel tempo per salvare Rose.