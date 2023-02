Titanic ha contro-superato Avatar 2 ed è tornato terzo al box office: ma resisterà?

Solo James Cameron poteva trasformare il box office in una corsa appassionante stile 200 metri alle Olimpiadi: nel week-end infatti Avatar 2 ha superato Titanic nella classifica dei maggiori incassi di sempre, andando ad occupare il terzo posto, ma ora il kolossal del 1997 si è rifatto sotto.

Come indicano i dati ufficiali, infatti, grazie al suo ritorno nelle sale (il terzo, dopo quello per il centenario del vero naufragio del Titanic e quello per il ventesimo anniversario dell'uscita originale) Titanic è ridiventato il terzo maggior incasso nella storia del box office, con un totale di 2,218 miliardi di dollari, costringendo Avatar: La via dell'acqua a scalare nuovamente al quarto posto.

Tuttavia, ci si aspetta un ulteriore sorpasso, probabilmente definitivo, da parte del sequel di Avatar: questo perché, mentre Titanic ha incassato meno del previsto al debutto della sua riedizione, La via dell'acqua ha fatto benissimo durante il suo nono week-end di programmazione, riducendo di appena 4 milioni di dollari una differenza che fino a qualche giorno fa era di circa 18 milioni. Non è chiaro per quanto tempo Titanic resterà nelle sale, ma considerato che il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sta andando più lento del previsto mentre La via dell acqua è ancora il titolo con gli incassi più alti durante i weekend, è molto probabile che 'quando la polvere si sarà assestata' Avatar: La via dell'acqua avrà conquistato la terza posizione all time, questa volta definitivamente.

Chiaramente continueremo a seguire la gara 'amichevole' tra James Cameron e James Cameron, quindi rimanete sintonizzati.