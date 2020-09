Titanic, come sarebbe il kolossal di James Cameron in stile Tenet? Ecco il video di un fan

Il filmmaker Andrea Navicella ha pubblicato online un video che mostra alcune sequenze di Titanic montate nello stile usato da Christopher Nolan in Tenet. Un video diventato virale sul web, condiviso a più riprese da diverse pagine e utenti. In questi giorni Tenet, uscito nelle sale qualche giorno fa, è l'argomento principale tra gli appassionati.

Proprio il montaggio del film di Nolan, a cura di Jennifer Lame, ha catturato l'attenzione di fan e critica, giudicato come uno dei punti di forza della pellicola.

Jennifer Lame ha collaborato per la prima volta con Christopher Nolan, che ha giudicato positivamente la sua esperienza con la montatrice:"Far funzionare tutti gli aspetti della rappresentazione del tempo che corre in direzioni differenti ha significato andare ben oltre quello che stava scritto sulla pagina poiché l'esecuzione effettiva dipendeva dal successo della traduzione visiva" ha spiegato il regista.



Jennifer Lame è nota per essere una collaboratrice assidua del regista Noah Baumbach, per il quale ha lavorato in alcuni dei suo film più importanti come Frances Ha, Mistress America e il recente Storia di un matrimonio, con protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver.

Christopher Nolan in Tenet ha lavorato per la prima volta con alcuni professionisti rinomati come Ludwig Göransson per le musiche, vista l'impossibilità di essere affiancato da Hans Zimmer, impegnato con Dune.

Su Everyeye trovate la recensione di Tenet e un approfondimento sul cortocircuito dell'immagine nel film di Christopher Nolan.