Titanic è al cinema: 10 cose che (quasi) sicuramente non sapete sul film di James Cameron!

Per festeggiare il suo 25esimo anniversario, Titanic torna oggi nelle sale cinematografiche italiane in un nuova edizione 3D per la prima volta in 4K: per l'occasione, abbiamo preparato per voi 5 curiosità sul film di James Cameron che (quasi) sicuramente non conoscete.

Come al solito, potete trovarle nell'elenco qui sotto:

(a circa 2h 30 min) La coppia di anziani vista abbracciata sul letto mentre l'acqua allaga la loro stanza raffigura i proprietari del grande magazzino Macy's a New York, Rosalie Ida Straus e Isidor Straus, entrambi morti sul Titanic. A Ida fu offerto un posto su una scialuppa di salvataggio, ma rifiutò in modo che potesse restare con suo marito, dicendo: "Abbiamo vissuto insieme, moriremo insieme". C'è una scena, filmata, che ricostruiva questo episodio storico, ma è venne tagliata dalla versione finale del fil. È stata proprio la signora Straus a dire originariamente "Dove vai tu, io vado" nella vita reale, ispirando la battuta di Rose nel film. Dopo aver scoperto che avrebbe dovuta rimanere totalmente nuda davanti a Leonardo DiCaprio, Kate Winslet decise di rompere il ghiaccio: quando si sono incontrati per la prima volta, si spogliò davanti a lui come niente fosse. James Cameron ha fatto personalmente 12 immersioni sul vero Titanic, descrivendo la sua prima volta come un'esperienza emotivamente travolgente: riuscì ad ottenere tutte le riprese che si era prefissato al primo tentativo, ma quando tornò in superficie scoppiò a piangere davanti a tutti: aveva realizzato a pieno l'entità della tragedia storica che si trovava davanti a lui. Negli anni, ha passato più tempo di chiunque sulla nave, più dei rispetto veri passeggeri quando erano ancora vivi. (a circa 2 ore e 35 minuti) Nella scena in cui l'acqua si infrange nella stanza della Grand Staircase, James Cameron e la sua squadra hanno avuto un solo tentativo per ottenere la ripresa perché l'intero set sarebbe stato distrutto con tutto l'arredamento. Le scene ambientate nel 1912, cioè l'intero film ad eccezione delle scene ambientate nel presente e dei titoli di testa e di coda, hanno una durata totale di due ore e quaranta minuti, il tempo esatto impiegato dal Titanic per affondare. Inoltre, la collisione con l'iceberg nella realtà è durata 37 secondi, la stessa durata della scena della collisione nel film. (a circa 1h 26 min) Forse sapete che le mani che si vedono disegnare Rose non sono di Leonardo DiCaprio, ma del regista James Cameron. Però James Cameron è mancino, e il personaggio disegna con la destra: il trucco fu ricreato in post-produzione, quando Cameron realizzò un'immagine speculare di quelle inquadrature in modo che l'artista sembrasse destrorso, come DiCaprio e Jack. (a circa 1h 25 min) Quando Jack si prepara a disegnare Rose, le dice: "Sul letto... sul divano". La battuta originale nella sceneggiatura invece diceva: "Sdraiati su quel divano". L'errore, causato dall'imbarazzo di Leonardo DiCaprio, piacque così tanto a James Cameron che decise di tenerlo nel film. Gloria Stuart, che aveva 'solo' 86 anni, venne truccata per interpretare Rose all'età di 100 anni: non lo trovò irriguardoso, anzi ne fu molta divertita. Sarebbe morta nel 2010, proprio all'età di 100 anni. La maggior parte degli stuntman nelle scene della sala macchine vennero selezionati in base al criterio dell'altezza: si tratta di persone alte appena un metro e cinquanta, o poco più, uno stratagemma voluto da James Cameron per far apparire la sala macchine molto più grande. E a proposito di attenzione ai dettagli: leggenda vuole che James Cameron abbia parlato personalmente con tutte le 150 comparse che interpretano i passeggeri del Titanic, fornendo a ciascuno di loro nomi e retroscena dei passeggeri che avrebbero dovuto interpretare pur sapendo che non avrebbe recitato nemmeno una battuta.

Titanic: 25esimo anniversario arriva oggi nei cinema italiani, nella nuova vesta 3D 4K: per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Titanic 4K.