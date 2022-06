Titanic: il capolavoro di James Cameron torna al cinema a San Valentino 2023!

Il capolavoro di James Cameron Titanic tornerà nei cinema per celebrare il 25esimo anniversario dalla sua uscita originale, e lo farà in un week-end non casuale: quello di San Valentino 2023.

Ad annunciarlo in queste ore è stata la Disney, oggi proprietaria dei diritti di distribuzione a livello internazionale per il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet dopo l'acquisizione della 20th Century Fox (quelli per il mercato domestico sono ancora in mano alla Paramount, ai tempi co-produttrice insieme alla Fox): Titanic tornerà al cinema all'inizio del prossimo anno, più precisamente a partire dal 10 febbraio 2023, giusto in tempo per le celebrazioni della festa più romantica dell'anno.

Al momento non è chiaro se l'iniziativa riguarderà anche i cinema italiani, ma niente indica il contrario e ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, vi anticipiamo che il vincitore di 11 premi Oscar, co-detentore sia del record di statuette ottenute (insieme a Il ritorno del re e Ben-hur) che di nomination ricevute (ben 14, come La La Land e Eva contro Eva), per l'occasione è stato anche nuovamente rimasterizzato, questa volta con una nuova versione in 3D in 4K HDR e con frame rate elevato.

Ovviamente, in quel periodo James Cameron sarà giù uscito col suo attesissimo nuovo film Avatar La via dell acqua, che arriverà nei cinema italiani dal 14 dicembre prossimo, e per non farsi mancare nulla anche il primo film di Avatar sarà nuovamente distribuito a settembre. Insomma, i prossimi mesi saranno all'insegna del famoso autore canadese, che dopo un'assenza di oltre un decennio si prepara a riconquistare i cinema di tutto il mondo.

