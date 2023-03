Titanic, Cameron capì di aver sbagliato il discorso agli Oscar guardando Warren Beatty!

Titanic è ricordato per essere una di quelle pellicole ad aver raccolto un numero di Oscar invidiabile. Nonostante ciò, il discorso di James Cameron non colpì particolarmente in pubblico. Il regista capì di aver sbagliato tutto guardando la reazione del pubblico, in particolare quella di Warren Beatty.

Durante il discorso di accettazione dell'Oscar come miglior film Cameron urlò di sentirsi "il re del mondo" entrando negli annali della storia degli Academy. Il regista si accorse di non aver colpito la platea solo in un secondo momento capendo la grande figuraccia che stava facendo. "Ti dirò esattamente quando me ne sono reso conto per la prima volta: quando sono entrato nel backstage e Warren Beatty aveva quest'espressione del tipo, 'Che diavolo hai appena fatto?'" ha raccontato Cameron.

In occasione del ritorno al cinema di Titanic il regista ha svelato il motivo di questa nuova uscita. Ciò che non fu apprezzato all'epoca fu il discorso troppo autoreferenziale che Cameron aveva proposto durante la serata. "Da quello che ho capito è che il problema è che è troppo autoreferenziale e visto come arrogante" ha raccontato il regista, svelando come il suo obiettivo non fosse quello di risultare spiacevole ma di mostrare la propria gioia e soddisfazione riguardo il lavoro fatto.

Con la riedizione Titanic ha superato nuovamente Avatar: la via dell'acqua diventando il secondo film con più incassi di sempre. Cosa ne pensate? Raccontateci nei commenti!