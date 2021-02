Titanic, la bizzarra storia dell'uomo sulla barca visto da Jack e Rose

Realizzando Titanic, James Cameron decise di inserire all'interno della storia d'amore tra Jack e Rose una serie di personaggi realmente esistiti. Uno di questi è Charles Joughin, il panettiere inglese noto proprio per essere sopravvissuto ai tragici eventi del 1912.

Per chi non lo sapesse, si tratta del personaggio che i due protagonisti vedono aggrappato alla prua mentre la nave sta affondando. Secondo la sua reale testimonianza, quando il Titanic colpì l'iceberg Joughin era fuori servizio e si trovava nella sua cuccetta. Così, dopo aver sentito che gli ufficiali stavano preparando le scialuppe di salvataggio, decise di mandare i suoi uomini a consegnare le provviste per la fuga.

L'uomo aiutò poi l'Ufficiale Capo Henry Wilde a far salire donne e bambini sulle scialuppe, addirittura "gettando" sulle barche le persone che credevano di essere più al sicuro rimanendo sulla nave ormai in preda alle acque. Quando fu scelto come capitano della scialuppa 10, andò nei suoi alloggi per prendere "un goccio di liquore" che in seguito confessò essere in realtà un bicchierone mezzo pieno, ed è proprio questo il motivo per cui è passato alla storia: Joughin è riuscito a sopravvivere da ubriaco.

Come mostrato nel film, infatti, l'uomo riuscì a prendere tempo aggrappandosi ad una ringhiera di sicurezza e diventando così l'ultima persona ad abbandonare il Titanic. Una volta arrivato in acqua, Joughin riuscì ad aggrapparsi ad un detrito e restare a galla per circa due ore, finché non fu trovato dalla barca Collapsible B guidata dal secondo ufficiale Charles Lightoller, che però era piena. Fortunatamente per lui, il cuoco Isaac Maynard lo tenne per mano finché non apparve un'altra scialuppa che lo tirò fuori dalle gelide acqua dell'Atlantico e lo portò in salvo.

