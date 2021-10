Titanic, arriva l'incredibile set LEGO da più di 9000 pezzi!

Risulta davvero difficile immaginare un elemento presente nella nostra cultura pop su cui LEGO non abbia messo le mani: l'azienda dei mattoncini è solita non lasciarsi scappare nulla, per la gioia degli appassionati che continuano a trovare pane per i propri denti con gioielli come, ad esempio, il nuovissimo set dedicato al Titanic.

Il leggendario e sfortunatissimo transatlantico (a proposito: ecco quanto il Titanic di Cameron è realmente fedele alla storia del naufragio) sarà infatti il protagonista del set LEGO annunciato proprio in queste ore e tramite il quale sarà possibile ricostruire la mastodontica nave in scala 1:200.

L'uscita del set era già stata anticipata da alcuni leak la cui veridicità era però stata messa in dubbio: in queste ore la cosa ha invece trovato conferma, con la riproduzione del Titanic in chiave LEGO che consterà di circa 9090 pezzi per qualcosa come 1 metro e 35 di lunghezza. Il prezzo di questo piccolo capolavoro, al solito, non sarà adatto a tutte le tasche: si parla infatti di una cifra superiore ai 600 euro per il più grande set LEGO mai creato.

Il Titanic di LEGO sarà disponibile sullo store italiano a partire dal prossimo 8 novembre, con i pre-ordini che prenderanno invece il via l'1 novembre. Intendete cimentarvi in quest'impresa? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando al film, intanto, vediamo perché James Cameron decise di spoilerare il finale di Titanic.