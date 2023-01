Titanic: aperte le prevendite per il ritorno al cinema del kolossal di James Cameron

Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il ritorno in sala di Titanic, il celebre kolossal scritto e diretto da James Cameron, che tornerà nei cinema italiani in 4K 3D dal 9 febbraio in occasione del 25° anniversario, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito ufficiale che trovate nel link della fonte in basso, sito in continuo aggiornamento. La versione rimasterizzata di Titanic, il film di James Cameron pluripremiato agli Academy Award, torna nelle sale cinematografiche in 3D durante il periodo di San Valentino: con un cast guidato dai vincitori del premio Oscar Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, il film è un'epica storia d'amore ricca di azione ambientata durante lo sfortunato viaggio inaugurale dell'"inaffondabile" Titanic, all'epoca il più grande oggetto in movimento mai costruito.

Titanic ha vinto un record di 11 Academy Award, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali, e condivide anche il record per il maggior numero di nomination, ben 14, con Eva contro Eva e La La Land. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film divenne il campione d'incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale con 2,194 miliardi. Nei prossimi giorni, tra l'altro, Avatar La via dell acqua supererà Star Wars Il risveglio della forza, portando James Cameron ad occupare tre delle prime quattro posizioni della classifica del box office all-time, con l'originale Avatar saldamente in testa con 2,923 miliardi.

Per altri contenuti ammirate il trailer di Titanic nella nuova versione 4K 3D: l'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per il 9 febbraio prossimo.