Titanic, un'altra risposta alla morte di Jack: Kate Winslet esasperata

Jack poteva salvarsi? Dal 1997 è la domanda che ogni appassionato della pellicola di James Cameron si pone. Su quell'esiguo pezzo di legno in mezzo all'oceano, due persone ci sarebbero state? Se per rispondere al quesito Cameron ha utilizzato uno studio scientifico, la Winslet è stata più diretta.

Nel corso del podcast Happy Sad Confused, l'attrice premio Oscar ha - per l'ennesima volta - ha risposto alle domande sulla morte di Jack Dawson in Titanic. Con un fare scherzosamente perentorio, la Winslet ha genuinamente detto: ''Non lo so, cazzo. Questa è la risposta''.

Dalla risposta trapela anche una leggera esasperazione, comprensibile visti 20 e passa anni di continue domande sulla morte del personaggio interpretato dall'amico fraterno Leonardo DiCaprio. La Winslet ha poi continuato facendo ricorso alle sue esperienze di paddle-boarding, immersioni subacquee e kite-surfing: ''Sentite, tutto quello che posso dirvi è che ho una discreta conoscenza dell'acqua e di come si comporta", per poi ribadire: ''Se si mettono due adulti su una tavola da paddle stand-up, questa diventa immediatamente estremamente instabile. Questo è certo. Devo essere sincera, non credo che saremmo sopravvissuti se fossimo saliti entrambi su quella porta, si sarebbe ribaltato tutto e non sarebbe stata un'idea vincente''.

Con molta probabilità, il dibattito sulla questione non si chiuderà qui. Uno dei ''e se…'' più famosi della storia del cinema continuerà a far parlare di sé ma, nel caso ve lo foste perso, vi abbiamo detto cosa pensiamo noi del film: qui la recensione di Titanic formato 3D!