Titanic 666: zombie sulla nave più famosa della storia nel trailer dell'horror Asylum

Dopo la teoria sul viaggio nel tempo di Jack in Titanic, torniamo a bordo della nave più famosa della storia del cinema per gustarci il primo trailer ufficiale di Titanic 666, nuovo horror low-budget della Asylum co-prodotto insieme al servizio di streaming on demand Tubi.

La premessa, come al solito geniale, vede al centro della storia una nuova, enorme nave da crociera che sta viaggiando sulla stessa rotta del Titanic: una volta arrivata nei pressi del luogo del famoso disastro avvenuto nel 1912, però, a bordo iniziano a verificarsi una serie di eventi oscuri e letali. E quando il capitano della nave inizia ad indagare sui tragici avvenimenti, diventa subito chiaro che i passeggeri del Titanic originale sono tornati come zombie affamati di carne umana per divorare i passeggeri della nuova crociera.

Il film è stato diretto da Nick Lyon, un vero e proprio portabandiera degli horror low-budget come Zombie Apocalypse e Bermuda Tentacles, da una sceneggiatura scritta da Jacob Cooney e Jason White. Nel cast ci sono Annalynne McCord (Excision), Keesha Sharp (Power Book II: Ghost), Lydia Hearst (Z Nation) e Jamie Bamber (Battlestar Galactica), Joseph Gatt, Derek Yates, Michael J. Chen, Jhey Castles, Kendall Chappell e Giovannie Espiritu. Titanic 666 arriverà su Tubi negli USA dal prossimo 16 aprile, vi terremo aggiornati su eventuali annunci per l'inevitabile arrivo in Italia.

