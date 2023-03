Titanic in 4K andrà anche in Cina: basterà a risuperare Avatar: La via dell'acqua?

Titanic è stato superato da Avatar La via dell acqua al box office globale, scendendo alla quarta posizione nella classifica dei migliori incassi della storia del cinema, ma tra poco le cose per i due film di James Cameron potrebbero cambiare nuovamente.

In queste ore, infatti, la Disney ha confermato che Titanic sta per tornare anche in Cina, con la nuova edizione rimasterizzata in 4K in occasione del 25° anniversario dell'uscita originale: questa nuova versione del film ha già fatto il giro del mondo ed è arrivata anche in Italia, e adesso verrà proposta nei cinema cinesi a partire dal 3 aprile.

Storicamente, la Cina è stata un mercato molto importante per i film di James Cameron. Nell'aprile del 1998, in quei territori Titanic incassò circa 44 milioni di dollari, mentre nell'aprile 2012, in occasione della pubblicazione della versione 3D, il film in Cina incassò la bellezza di 145 milioni di dollari, stabilendo all'epoca un record di debutto per i film hollywoodiani. In totale, Titanic in Cina ad oggi ha incassato 189 milioni di dollari. Più recentemente, Avatar: The Way of Water ha raggiunto un totale di 246 milioni di dollari in Cina, e i due film sono separati da circa 45 milioni di dollari su scala globale: riuscirà a Titanic a superare di nuovo Avatar 2 e tornare così il terzo miglior incasso di tutti i tempi?

Lo scopriremo solo il prossimo 3 aprile. Nel frattempo, recuperate queste 10 curiosità che forse non conoscete su Titanic.