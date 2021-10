Titanic 2: ecco il folle sequel non ufficiale del film di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Il fascino di Titanic è immortale e immutato dopo oltre due decenni dall'uscita originale, tanto che proprio in questi giorni è arrivato sul mercato un nuovo incredibile set LEGO dedicato al film di James Cameron con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Tutti, anche quei pochissimi che non hanno mai visto Titanic, hanno sentito parlare di Titanic e conoscono la sua storia: ma le cose cambiano quando si parla di Titanic 2.

Si, avete letto bene: esiste un Titanic 2, è un film reale uscito nel 2010 per il mercato direct-to-video e, come è facilmente ipotizzabile, è stato prodotto e distribuito dalla Asylum. Com'è altrettanto facilmente ipotizzabile, poi, non si tratta esattamente di un sequel del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, quanto di un mockbuster, ovvero una di quelle produzioni a bass(issim)o costo realizzate sulla scia di opere di ben altro successo, come ad esempio Snakes on a train (mockbuster di Snakes on a plane), The Little Cars (mockbuster di Cars della Pixar) o il famigerato Star Crash (risposta italiana a Star Wars). Dunque niente Jack e Rose per Titanic 2, né i loro eredi, ma per lo meno c'è il Titanic ... o meglio una replica del Titanic, denominata appunto Titanic II: la storia racconta di come questa nuova nave da crociera, inaugurata nell'aprile 2012, a cento anni dall'affondamento del primo Titanic, parte per il suo viaggio inaugurale seguendo la stessa identica rotta dell'iconica nave originale.

Non una grande idea, dato che durante la traversata atlantica gli effetti del riscaldamento globale causano il collasso di un ghiacciaio in Groenlandia, e uno tsunami scaglia un grosso iceberg contro il "Titanic II". Anche questa volta ci sarà una storia d'amore, della quale però non vogliamo spoilerarvi l'esito.

A tal proposito, ecco perché James Cameron svelò l'epilogo di Rose all'inizio di Titanic.