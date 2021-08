Titane, trailer italiano e data di uscita della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2021

Dopo aver conquistato la giuria della 74esima edizione del Festival di Cannes presieduta da Spike Lee, Titane si prepara a sbarcare anche nei nostri cinema: ecco il trailer ufficiale dell'acclamato body horror di Julia Ducournau.

Questa la trama diffusa da I Wonder Pictures: "Alexia adora le automobili, sin da quando, bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa. Facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l’essere umani. Titane è un vero manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro, materia pulsante densa di risonanze. Un film unico, provocatorio, innovativo, che attraversa l’immaginario techno-rock-pop new pangender e ha stupito e trionfato al 74° Festival di Cannes vincendo la Palma d’oro".

Con protagonisti Vincent Lindon e Agathe Rousselle, il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 30 settembre.

Vi ricordiamo che Julia Ducournau è la regista francese dietro Raw - Una cruda verità, apprezzato horror a tema cannibalismo presentato nel 2016 sempre a Cannes, dove è stato onorato con il premio della Fédération internationale de la presse cinématographique.



Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti!