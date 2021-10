Titane sarà il film che rappresenterà la Francia agli Oscar

Titane è arrivato in Italia da poco. Il film di Julia Ducournau, vincitore della Palma D'Oro di Cannes, ha stupito tutti con il suo sguardo profondamente contemporaneo. Oggi arriva una nuova notizia: Titane rappresenterà la Francia ai prossimi Oscar.

Si sa che i film che hanno una distribuzione in nordamerica, generalmente, si ritrovano ad essere nominati al prestigioso Premio. Negli USA il film è infatti arrivato su ben 525 schermi, collezionando un milione al botteghino nel primo weekend, un risultato niente male.

Il vincitore della Palma d'oro e del TIFF Midnight Madness, Titane, è emerso come vincitore per rappresentare il paese agli Oscar nell'accesa battaglia per la selezione finale del Centre national du cinéma et de l'image animée francese tenutasi il 12 Ottobre.

Il comitato di selezione francese comprendeva membri come gli autori Florian Zeller e Julie Delpy, l'ex dirigente senior di WarnerMedia Iris Knobloch, il produttore Alain Goldman e gli agenti di vendita Emilie Georges e Grégory Chambet, nonché i membri istituzionali permanenti. Titane ha fatto colpo proprio su tutti, imponendosi subito come uno dei film più particolari di questa stagione autunnale, di cui è il secondo titolo più interessante secondo il Critics Survey di IndieWire.

Adesso sono tutti curiosi di scoprire cosa ne penserà l'Academy. Intanto possiamo riguardare il trailer di Titane, e fare un salto al cinema ad ammirare la pellicola di Ducournau.