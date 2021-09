Titane arriva in Italia: dove guardare il body-horror premiato a Cannes con la Palma d'Oro

Da domani 1 ottobre arriverà nei cinema italiani Titane, ultima Palma d'Oro assegnata al Festival di Cannes a luglio scorso, horror scritto e diretto dalla regista Julia Ducournau.

Il film, che è stato presentato a Roma nei giorni scorsi dalla regista e dai protagonisti Agathe Rousselle e Vincent Lindon, è arrivato in anteprima in versione originale con sottotitoli in italiano al Cinema Troisi, dove è stato proiettato in esclusiva nazionale dal 21 settembre: da oggi 30 settembre la distribuzione inizierà ad allargarsi in tutta Italia, con ulteriori sale che verranno aggiunte da domani 1 ottobre. L'elenco completo è disponibile sul sito di IWonder Pictures, che trovate nel link della fonte in calce, mentre qui potete recuperare il trailer ufficiale di Titane.

La storia di Titane è quella di Alexia, una donna che adora le automobili sin da quando, da bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: la natura umana. Un film che di certo non brilla per originalità né nel testo (tante, forse troppe le influenze del cinema cyberpunk di David Cronenberg e Shin'ya Tsukamoto) né nello sguardo (nel quale si ritrovano prepotenti certi cromatismi e atteggiamenti di un Refn) ma che è stato capace di ergersi a manifesto della contemporaneità fluid, mettendo in scena un ricco immaginario techno-rock-pop new pangender.

Per altre letture non perdete il nostro Everycult su Crash, vero e proprio punto di riferimento per Titane.