Titan, il produttore de i Simpson: 'Ci sono stato, il disastro faceva parte del pacchetto'

Sono ore in cui, purtroppo, non si parla d'altro: la triste vicenda dei passeggeri del sommergibile Titan ha catalizzato l'attenzione dei media di tutto il mondo, e non sono poche le celebrità in qualche modo legate a OceanGate o al Titanic che stanno arrivando a dire la loro su una tragedia per certi versi prevedibile.

Dopo le parole del regista di Titanic James Cameron sono infatti arrivate quelle di Mike Reiss, produttore de I Simpson che più di una volta è salito a bordo di un sottomarino targato OceanGate: "Non incolpo OceanGate, ma incolpo le acque profonde per questo problema" ha spiegato Reiss, che ha poi proseguito descrivendo il contenuto del documento firmato prima di imbarcarsi per la pericolosissima spedizione turistica.

"La morte viene menzionata tre volte nella prima pagina, salutai mia moglie con un bacio prima di andarmene pensando che avrei potuto non rivederla più. In breve, il disastro faceva parte del pacchetto. A volte fai le cose conoscendo questi rischi e sperando per il meglio. Il pericolo era reale" sono state le sue parole. Reiss ha poi concluso: "Stiamo assistendo ad una sorta di turismo delle immersioni come ad un turismo spaziale. Le cose potranno andar male e ci saranno altri incidenti come questo. Questo farà rallentare un po' le cose, farà riflettere le persone, ma spero che questo incidente non fermi l’esplorazione offerta da OceanGate e società simili".