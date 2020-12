Tintin dopo Steven Spielberg: che fine ha fatto il sequel di Peter Jackson?

Stasera su La7 dalle 21:15 torna in tv Le avventure di Tintin: Il segreto dell'unicorno, capolavoro dell'animazione diretto da Steven Spielberg e uscito originariamente nel 2011.

Diretto da Spielberg e prodotto di Peter Jackson, Le Avventure di Tintin: Il Segreto dell'Unicorno ottenne un ottimo successo di critica e dei buoni numeri a livello commerciale. All'epoca i piani erano quelli di realizzare due film, il primo quello che tutti conoscono, e il secondo invece realizzato a parti invertite dai i due acclamati cineasti: in sostanza Spielberg e Jackson si sarebbero scambiati di ruolo, il primo avrebbe prodotto il sequel e il secondo lo avrebbe diretto.

A distanza di ormai quasi un decennio, però, il film non è ancora stato realizzato. Le ultime dichiarazioni ufficiali in merito risalgono al 2018, quando Peter Jackson confermava di voler portare avanti il progetto. "Devo ancora scrivere la sceneggiatura, ma spero assolutamente di farlo. Lo dirigerò io e Steven Spielberg sarà in produzione. Credo che dovremmo riuscire a completarlo nel prossimo anno, due anni al massimo."

Ecco, i due anni sono scaduti e del sequel di Tintin non c'è neanche l'ombra. Volendo abbonare il 2020 a causa della pandemia i più fiduciosi potrebbero aspettarsi notizie in merito nel 2021: arriveranno? Il film vedrà mai la luce? Chi lo sa.

Nel frattempo, Tintin ha conquistato il cuore di Samara Weaving.