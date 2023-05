Tina Turner, Mad Max e non solo: a quali film ha partecipato la leggendaria rockstar?

Musica e cinema parlano con inflessioni diverse, ma fanno entrambi capo al linguaggio dell'arte: non è raro, dunque, che due mondi tanto diversi quanto complementari si scambino i protagonisti di tanto in tanto, proprio come accaduto più volte nel caso dell'indimenticabile regina del rock and roll, Tina Turner.

Mentre il mondo intero piange la scomparsa della cantante di Simply the Best, dunque, ci sembra giusto ricordare anche l'altra parte della carriera di Turner, quella che la portò più volte a prestare il suo volto al grande schermo, che fosse per una fugace comparsa o per ruoli più importanti ed incisivi.

Turner vanta ben 6 comparse in un film, tutte avvenute nel ventennio intercorso tra il 1971 e il 1993: l'esordio avvenne in occasione di Taking Off di Milos Forman, nel quale la nostra apparve in compagnia dell'allora marito Ike Turner nel ruolo di sé stessa; nel 1975 fu quindi la volta di Tommy, il musical ispirato al celebre album degli Who, nel quale la nostra Tina diede invece volto ad Acid Queen, una prostituta che usa l'LSD per espandere la propria percezione sensoriale.

Dopo il breve cameo in Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, ecco quindi la partecipazione a Mad Max Oltre la Sfera del Tuono, il film di George Miller nel quale Turner interpreta la selvaggia Aunty Entity, regina della corrotta città di Bartertown che proprio al personaggio di Mel Gibson affida un'importantissima missione.

Il 1993 è infine l'anno delle ultime due comparse di Tina Turner sul grande schermo, prima nel biopic Tina - What's Love Got to Do With It e poi in Last Action Hero, nel quale la vediamo interagire con Arnold Schwarzenegger nell'inedito ruolo di sindaco di Los Angeles. E voi, ricordavate tutte queste incursioni della compianta rockstar nel mondo del cinema? Fatecelo sapere nei commenti!