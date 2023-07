Tina Turner, Angela Bassett ricorda il periodo del biopic:'Lei era sempre presente'

Variety ha intervistato Angela Bassett a trent'anni di distanza dall'uscita del biopic dedicato a Tina Turner dal titolo Tina - What's Love Got to Do with It, nel quale la star di Black Panther interpreta la protagonista. Bassett ha ricordato l'importanza di portare sullo schermo la storia di Turner e il rapporto con la cantante.

Angela Bassett riceverà l'Oscar onorario dopo l'ultima nomination ottenuta per Black Panther: Wakanda Forever. Nel corso dell'intervista Bassett ha dichiarato di aver lavorato 16 ore al giorno per il biopic, esercitandosi nel canto e nella danza per poter rappresentare al meglio il talento e la genialità della star della musica, insieme a Laurence Fishburne nel ruolo di Ike.



"Stavo lavorando con Michael Peters dopo aver ottenuto il ruolo e lei è venuta nello studio di danza in casa sua. Mi ha mostrato i suoi album fotografici e delle foto vecchie di lei con Ike e gli Ikettes. Ci siamo seduti lì a commiserarci e ad ascoltare i suoi ricordi di quel periodo. Una volta le ho chiesto 'Oddio, perché la tua mascella era così?'. E lei, 'Oh, avevo la mascella rotta quando è successo'. Era una cosa nel passato, era alle spalle. Non lo diceva con vergogna, imbarazzo o rimpianto. Non era così in quel momento. E lottava perché imparassi gli esercizi a piedi nudi non con tacchi a spillo da 13 centimetri. E io dicevo 'Grazie, grazie mille Tina. Perché questo Michael Peters era una bestia'".



Bassett è grata per l'aiuto di Turner durante la lavorazione:"Era presente in ogni fase della lavorazione. Era presente alle prove. Era da Neiman’s a comprarmi le camicette per I Might Have Been Queen. Andava nel suo magazzino a prendere il costume rosso di Disco Inferno e mi permetteva di usarlo nel film. E mi chiamava sempre per sapere come stavo. Mi diceva sempre che ero perfetta, semplicemente perfetta. E tu pregavi e lavoravi ogni giorno per servire la sua storia".

Tina Turner è scomparsa a fine maggio all'età di 83 anni.