Tin Soldier, action col cast da urlo: ci sono Jamie Foxx, Scott Eastwood e Robert De Niro!

Il Festival di Cannes è iniziato in queste ore, e abbiamo già un titolo potenzialmente molto interessante acquistato al Mercato dei Film: si tratta di Tin Soldier, nuovo action movie con protagonisti Jamie Foxx, Scott Eastwood e Robert De Niro.

Tin Soldier racconterà la storia di The Bokushi (Foxx), diventato il predicatore e la guida di centinaia di veterani che oggi servono sotto di lui: circondato dai suoi devoti seguaci addestrati e letali, Bokushi si è costruito una fortezza impenetrabile e ha accumulato un pericoloso arsenale. Dopo diversi tentativi di infiltrazione falliti, il governo – sotto forma dell'agente militare Emmanuel Ashburn (De Niro) – recluta Nash Cavanaugh (Eastwood), un ex membro delle forze speciali, che un tempo era un discepolo di The Bokushi. Nash accetta di usare il suo passato e la sua conoscenza privata dell'enigmatico leader per vendicarsi finalmente dell'uomo che gli ha preso tutto, compreso l'amore della sua vita.

Il film sarà diretto da Brad Furman (The Lincoln Lawyer) da una sceneggiatura che il regista ha co-scritto con Jess Fuerst. Nel cast ci sarà anche John Leguizamo, con le riprese che inizieranno la prossima settimana in Grecia.

Jamie Foxx è stato visto recentemente in Spider-Man: No Way Home, Robert De Niro è atteso insieme a Leonardo DiCaprio nel prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Per altre letture vi rimandiamo alla recensione di Dangerous, nuovo action con Scott Eastwood appena arrivato su Prime Video.