Timothée Chalamet diventerà Bob Dylan: cosa sappiamo sul film A Complete Unknown?

Dopo averlo rivisto nel nuovo film Dune: Parte 2, vi ricordiamo che nelle prossime settimane Timothée Chalamet si cimenterà in quella che sarà senza dubbio la prova più importante della sua carriera, l'interpretazione di Bob Dylan nel film A Complete Unknown.

Originariamente intitolato Going Electric, il film è uno dei film biografici musicali più attesi dai tempi di Elvis, e sarà diretto da James Mangold, acclamato autore di Copland, Logan, Ford vs Ferrari e Indiana Jones e Il quadrante del destino che in passato ha già realizzato il film Walk the line, biopic su Johnny Cash interpretato da Joaquin Phoenix.

Il cast vedrà, oltre a Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan, anche il candidato all'Oscar Edward Norton nei panni di Pete Seeger, un musicista folk che ha contribuito a trasformare Dylan nell'incredibile artista che è diventato, oltre agli attori Boyd Holbrook, Elle Fanning, Monica Barbaro, Nick Offerman e P.J. Byrne. Curiosamente, Holbrook interpreterà Johnny Cash, segnando la terza collaborazione tra l'attore e Mangold dopo Indiana Jones e Logan (che utilizzò il celebre brano 'Hurt' di Johnny Cash per un famoso trailer ufficiale). Sebbene Timothée Chalamet abbia scherzato che il suo amico e collega di Dune 2 Austin Butler dovrebbe avere un cameo di Elvis nel film è improbabile che ciò accada, però è certo che Elle Fanning sarà Sylvie Russo, personaggio probabilmente ispirato a Suze Rotolo, l'artista con cui Bob Dylan uscì negli anni '60, mentre Monica Barbaro sarà la musicista folk Joan Baez, altro interesse amoroso nella vita di Dylan.

Si dice che la trama del film si concentrerà sui primi anni di Bob Dylan nell'industria musicale come artista folk, e nello specifico nel periodo in cui decise di introdurre la chitarra elettrica al Newport Folk Festival del 1965 (ripensate al titolo originale 'Going Electric'). Timothée Chalamet canterà tutte le canzoni che ci saranno nel film, cosa che ha fatto anche nel recente Wonka: secondo quanto riferito, Bob Dylan ha approvato la sceneggiatura e stando ai rumor avrebbe anche concesso alla produzione un materiale di circa 12 ore di canzoni inedite per aiutare il giovane attore nella sua interpretazione.

Al momento non esiste una data di uscita per A Complete Unknown, poiché il film è ancora in pre-produzione. Le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l'estate. Se cercate una soluzione, su Netflix c'è il capolavoro assoluto Rolling Thunder Revue del 2019: A Bob Dylan Story, diretto da Martin Scorsese.