Timothée Chalamet vuole l'Elvis di Austin Butler nel suo film su Bob Dylan

Timothée Chalamet e Austin Butler sono stati al centro dell'epico e travolgente finale di Dune: Parte 2, ma cosa potrebbe accadere se dopo Arrakis si ritrovassero sulla Terra, più precisamente negli anni 60, nei panni di Bob Dylan e Elvis?

É la suggestione immaginata dall'interprete di Paul Atreides e Willy Wonka, che nel corso di una recente intervista promozionale con NME per Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve ha proposto un cameo di Austin Butler nei panni di Elvis in A Complete Unknown, l'attesissimo biopic su Bob Dylan che la star sta realizzando insieme al regista James Mangold, acclamato autore di Walk the line, Copland, Logan, Ford vs Ferrari e Indiana Jones e Il quadrante del destino, tra gli altri.

Come di certo saprete, Austin Butler è diventato famoso per la sua interpretazione di Elvis Presley in Elvis di Baz Luhrmann del 2022, ruolo che gli è anche valso una nomination agli Oscar 2023 come miglior attore protagonista, e come suggerito da Timothée Chalamet la star potrebbe riprendere il ruolo del leggendario musicista per arricchire il film su Bob Dylan con la vera amicizia che i due attori condividono ella vita reale: "Vorrei che ci fossi anche tu!" ha detto Timothée Chalamet ad Austin Butler. "C'è un personaggio di Elvis nel film su Johnny Cash di James Mangold. È un'apparizione davvero breve, ma il mio desiderio è creare un universo cinematografico musicale!".

Ricordiamo che le riprese del film su Bob Dylan dovrebbero iniziare quest'anno: nel cast ci saranno anche Elle Fanning ed Edward Norton.