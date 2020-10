Timothée Chalamet torna a parlare delle foto hot con Lily-Rose Depp: 'Che imbarazzo'

In un'intervista sul nuovo numero di GQ, Timothée Chalamet è tornato a parlare della sua love story con Lily-Rose Depp, e in particolare di una foto che ha fatto il giro del web diventando virale e dando vita a una serie di meme. Nell'estate del 2019 la coppia fu paparazzata in barca a Capri in atteggiamenti intimi.

Fece scalpore all'epoca soprattutto lo spettrale pallore della star di Chiamami col tuo nome in costume da bagno, in confronto anche alla pelle più ambrata della ragazza, che ha condiviso con lui anche l'esperienza sul set del film Netflix Il Re.

Timothée Chalamet ha raccontato il senso di imbarazzo provato dopo la pubblicazione di quelle foto. "Ero andato a letto quella notte pensando che fosse stato uno dei giorni più belli della mia vita" ha ricordato l'attore. "Ero stato tutto il giorno su quella barca con qualcuno che amavo davvero, e chiudendo gli occhi pensavo indiscutibilmente: È stato fantastico. E poi mi sono svegliato con tutte queste foto, sentendomi in imbarazzo e sembrando un fesso, così pallido. E poi qualcuno ha detto: è stata una trovata per farsi pubblicità. Una trovata? Pensate che voglia davvero mostrarmi così davanti a tutti voi?"

