Timothée Chalamet e Taylor Russell vi invitano a vedere Bones and all, da oggi al cinema

Timothée Chalamet e Taylor Russell sono passati in Italia tra Roma e Milano per la promozione di Bones and all, il nuovo film scritto e diretto da Luca Guadagnino, e in occasione dell'uscita con Vision Distribution da oggi 23 novembre le due star hanno lasciato un messaggio ai fan.

Come potete vedere nella clip contenuta nel poster disponibile in calce all'articolo, Timothée Chalamet e Taylor Russell hanno invitato i fan a correre in sala per vedere Bones and all, che appunto esordisce a partire da oggi 23 novembre in tutti i cinema italiani dopo il successo riscontrato al Festival di Venezia 2022, dal quale il film di Guadagnino è uscito con ben due premi: il Leone d'argento alla regia a Luca Guadagnino e il Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Taylor Russell.

Bones and All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo: è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper e Jake Horowitz.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Bones and all.