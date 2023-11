Timothée Chalamet, che stile: a torso nudo alla première di Wonka!

Attore acclamato, icona di stile: Timothée Chalamet è giovanissimo eppure di esperienza sul red carpet ne ha parecchia tanta da sfoderare sempre look più audaci. E non è stato da meno alla première londinese di Wonka, reboot firmato da Warner Bros. dove l'attore interpreta l'iconico re del cioccolato nato dalla penna di Roald Dahl.

Per l'occasione, l'attore ha indossato un completo di velluto color magenta senza camicia. Non è la prima volta che Chalamet dona ai fotografi una mise così estrosa, in piena espressione del suo stile genderless: come dimenticare il top di raso rosso dalla profonda scollatura sulla schiena indossato alla passata edizione della Mostra del Cinema di Venezia? E ancora un altro completo senza camicia alla notte degli Oscar del 2002, per non parlare dell'abito in lattice lilla di Prada!

Curato nei minimi dettagli, l'abito sfoggiato dall'attore sul red carpet della Royal Festival Hall di Londra richiama sia il colore che il velluto della giacca indossata da Willy Wonka, un omaggio al personaggio che interpreterà sul grande schermo e che potrebbe salvare Warner Bros al botteghino di dicembre. Ma non solo: la scelta di non indossare né una camicia né una t-shirt sotto la giacca è funzionale a far risaltare la collana di Cartier i cui colori si ispirano alle caramelle. Quando si parla di moda, Timothée Chalamet sa il fatto suo!

Wonka, prequel diretto da Paul King, racconterà le origini dell'eccentrico proprietario della fabbrica di cioccolato Wonka: nell'attesa che Chalamet ci regali un'altra dimostrazione del suo trasformismo potete dare un'occhiata al trailer di Wonka!