Timothée Chalamet, la star di Wonka ha una nuova fiamma: ecco di chi si tratta

Negli ultimi mesi Timothée Chalamet è stato a lavoro su Wonka e prossimamente sarà impegnato con le riprese di Dune 2 e così, visti i molteplici impegni lavorativi, il giovane attore ha deciso di staccare un po' la spina prendendo parte al Coachella dove molti fan lo hanno visto in compagnia di una nuova fiamma.

Si tratta della modella Sarah Talabi, 22enne di origine nigeriana convinta attivista per i diritti delle donne che è stata immortalata mentre nel bel mezzo di un bacio con il richiestissimo interprete canadese nel corso del famoso festival musicale che ogni anno si svolge sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, in California.

La ragazza, interpellata da Page Six in merito alla sua possibile relazione con Timothée Chalamet ha detto: "Sono stata al Coachella questo fine settimana e anche ad alcune feste private. Ero io nella foto e con me c'era anche mi sorella gemella, Leah Talbi". Poi la modella, che ha lavorato anche per Victoria's Secret, ha aggiunto: "Ci stavamo divertendo tutti quanti con la musica. È stata la più grande notte della mia vita".

E nel tentativo di sviare il discorso ha poi fatto un riferimento allo scioglimento dei ghiacciai, invitando i giornalisti ad intervistare i grandi della terra, piuttosto che focalizzarsi su questioni irrilevanti come la sua vita privata: "Tutti mi chiedono se stavo baciando Timothée Chalamet al Coachella, e questa è una buona domanda. Ma una grande domanda sarebbe chiedere ai nostri leader mondiali perché la Terra sta perdendo 1,2 trilioni di tonnellate di ghiaccio ogni anno a causa del riscaldamento globale e perché la riforma della crisi climatica è stata completamente inefficace. Vi incoraggio a contattare i vostri rappresentanti locali e chiederglielo".