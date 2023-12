Timothée Chalamet fa già spoiler su Dune: Messia? 'I libri hanno 70 anni!'

Secondo le ultime indiscrezioni Dune: Messia ha già avuto il via libera da Warner Bros, e in queste ore Timothée Chalamet potrebbe aver confermato la cosa durante una nuova intervista promozionale per l'uscita del suo ultimo film Wonka.

Parlando con MTV, infatti, il giovane attore ha apparentemente confermato che in Dune: Messia tornerà Duncan Idaho, il personaggio di Jason Momoa, morto nel primo film sacrificandosi per dare al protagonista Paul Atreides e a sua madre (Rebecca Ferguson) il tempo necessario per sfuggire alle forze armate di Casa Harkonnen: per questo motivo Jason Momoa non sarà presente in Dune: Parte 2, in uscita il 28 febbraio 2024, ma tornerà per il terzo capitolo Dune: Messia.

Resosi conto dell'anticipazioni accidentale, Timothée Chalamet ha provato a giustificarsi dicendo che 'i libri di Dune sono stati pubblicati 70 anni fa', quindi tecnicamente il suo non è da considerarsi come un vero e proprio spoiler: in effetti, nella serie di romanzi di Frank Herbert, Duncan viene reincarnato dai Bene Tleilax, maestri dell'ingegneria genetica, e ritorna come un "Ghola", ovvero un clone inizialmente inviato dai Tleilax per cercare di assassinare lo stesso Paul (addirittura Duncan si reincarnerà numerose volte nell'arco di migliaia di anni nel corso del ciclo letterario di Dune, diventando consigliere del figlio di Paul, Leto II Atreides, e dei suoi discendenti).

Per altri contenuti guardate il nuovo trailer di Dune: Parte 2.