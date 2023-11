Timothée Chalamet e quello scherzo di cattivo gusto a sua madre: 'Sembrava divertente'

Timothée Chalamet, seppur giovanissimo, ha già dimostrato quanto vale davanti la camera da presa: con una propensione per i ruoli più tenebrosi, l'attore fuori dal set ha dimostrato di avere sempre la battuta pronta, seppur a volte non ci riesca del tutto, forse complice la giovane età, vedi la battuta infelice di Chalamet su Hamas.

Ma gli scherzi dell'attore si sono rivelati pessimi fin da bambino come ha raccontato Timothée Chalamet stesso a The Ellen Show ricordando uno scherzo di cattivo gusto che fece alla propria madre. Uno scherzo innocente agli occhi di un bambino ma che divenne presto un incubo!

"Con mia madre viaggiavamo spesso sulle navi da crociera - racconta la star di Dune - e una di quelle volte, la nave stava entrando nel porto e lei usciva dalla doccia. Si stava asciugando, ed è andata sul balcone per ammirare il panorama così ho semplicemente chiuso a chiave la porta del balcone e ho fatto finta di lasciare la stanza. Ho pensato che sarebbe stato divertente".

Dopo qualche minuto che la povera madre di Timothée Chalamet era mezza nuda sul balcone della nave, l'attore si è reso conto che non aveva più la chiave magnetica per aprire la finestra sul balcone. Una situazione che ha mandato Chalamet nel panico in quanto, una volta che la nave sarebbe entrata completamente nel porto, tutti avrebbero visto sua madre nuda.

Come si è conclusa questa disavventura? Ottenuta finalmente la chiave magnetica per aprire la finestra, l'attore non è stato mai rimproverato per la sua malafatta in quanto la madre (cuore di panna) si era resa conto che suo figlio aveva gli occhi pieni di lacrime.

Insomma tutto è bene quello che finisce bene! Un ruolo più giocoso attende il giovane attore: Timothée Chalamet è il nuovo Willy Wonka: ma di cosa parla il nuovo film Wonka?