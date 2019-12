Timothée Chalamet scherza da Jimmy Fallon sulle dichiarazioni di Scarlett Johansson

La star di Un giorno di pioggia a New York, Timothée Chalamet, è stato ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, per parlare del suo ultimo film, Piccole donne, diretto da Greta Gerwig. L'attore è stato anche protagonista di un siparietto che ha coinvolto indirettamente Scarlett Johansson, e alcune dichiarazioni dell'attrice.

Nel momento in cui stava elogiando Greta Gerwig rivolgendosi alla camera per parlare alla regista di Piccole donne, Chalamet ha fatto riferimento ad una frase di Johansson sul lavoro dell'attore:"Greta, se stai guardando questo video...se vuoi che interpreti una sedia o un albero lo farò. Come Scarlett Johansson, interpreterò un albero!". Il siparietto è proseguito con l'imitazione di un albero da parte di Chalamet e il pubblico divertito dall'ironia dell'attore.



Timothée Chalamet si riferiva alla frase di Scarlett Johansson sulla sua professione, durante un'intervista nella quale rispondeva alle critiche per il casting di Ghost in the Shell e per il suo ruolo di transgender in Rub & Tug:"Come attrice dovrei avere la possibilità d'interpretare qualsiasi persona, o qualsiasi albero, o qualsiasi animale perché è il mio lavoro ed è quello che richiede la mia professione".

Johansson aveva chiarito i suoi pensieri a Entertainment Weekly:"Personalmente ritengo che in un qualsiasi mondo ideale, qualsiasi attore dovrebbe essere in grado d'interpretare qualcuno e l'Arte, in tutte le sue forme, dovrebbe essere immune al politically correct". L'attrice aveva poi ammesso di aver gestito male la polemica riguardo il suo ruolo in Rub & Tug. Timothée Chalamet ha parlato anche di Piccole donne:"Questo film è davvero straordinario e deve essere visto. Ho detto a mia sorella 'Se un giorno avessi delle figlie vorrei che lo vedano' e lei ha risposto 'Dei figli!'. E ha ragione; ragazzi, ragazze, tutti dovrebbero vedere questo film perché si dedica alla ricerca dell'arte, cosa significa essere umani, cosa significa essere una ragazza e una donna nell'Ottocento e i pregiudizi che vengono affrontati; è speciale".

