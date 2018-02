Timothée Chalamet sarà il Re d'Inghilterra Enrico V nel film Netflix The King

L’interprete del giovane Elio in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ha da poco firmato il contratto che lo vedrà legato al progettoincentrato sulla storica figura di. Per l'attore questo rappresenta il primo impegno lavorativo dopo la candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista.

The King sarà diretto da David Michôd, autore della sceneggiatura e regista di un altro prodotto di casa Netflix, War Machine, che vedeva Brad Pitt nel ruolo del generale statunitense Glen McMahon. A produrre il lungometraggio ci sarà anche la Plan B Entertainment di Pitt con i suoi storici produttori Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Joel Edgerton (Red Sparrow) e dallo stesso film-maker Michôd. I due hanno già lavorato assieme in passato durante l’esperienza della pellicola crime Animal Kingdom e nella co-sceneggiatura del film post apocalittico The Rover.

La produzione di The King avrà inizio nel mese di giugno e il debutto del film su Netflix arriverà l’anno successivo nello stesso periodo. La storia seguirà il giovane Enrico V nel momento in cui è stato incoronato Re di Inghilterra durante il suo breve regno nella prima metà del XV secolo, un periodo segnato dalle battute finali della storica guerra dei cent’anni. Per questo film Robert Pattinson aveva dichiarato in passato la sua disponibilità per tornare a collaborare con il regista Michôd, ma il suo ingaggio non è stato ancora ufficializzato. Attendiamo, dunque, prossimi sviluppi in tal senso.

Rivedremo al cinema nel frattempo Timothée Chalamet in Hostiles – Ostili e in Lady Bird, film candidato a ben sei premi Oscar. Entrambe le pellicole usciranno nelle sale cinematografiche italiane il 1° marzo.