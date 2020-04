Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp, è rottura: la relazione finisce dopo un anno

Per gli amanti del gossip, US Weekly ha confermato ufficialmente che Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp si sono separati dopo essersi frequentati per più di un anno.

L'attore di Call Me By Your Name, 24 anni, è apparso nel numero di maggio 2020 di British Vogue, nel quale la pubblicazione specifica che Chalamet è un nuovo single. Come noto, nell'ottobre 2018 venne confermato che la star e la figlia di Johnny Depp, 20 anni, avevano iniziato ad uscire insieme dopo essere stati paparazzati in atteggiamenti intimi a New York City all'inizio di quel mese.

La coppia è stata fotografata l'ultima volta in pubblico a settembre 2019 durante una vacanza in Italia. Chalamet ha sempre tenuto nascosto il rapporto con la sua co-star del film Netflix The King, ma fece brevemente riferimento a lei ai Golden Globes del 2019, ai quali presenziò con la propria madre, Nicole Flender.

L'attore era stato precedentemente legato alla figlia di Madonna, Lourdes Leon, mentre Lily-Rose ha frequentato la modella britannica Ash Stymest per più di due anni prima che la coppia si separasse nella primavera del 2018. Chalamet ha confessato a W Magazine nel gennaio 2018 che gli appuntamenti per lui si stavano facendo sempre più difficili. “Uscire con qualcuno è davvero una parola spaventosa, perché significa che quel contesto è stato stabilito", si confessò al momento.

