Timothée Chalamet e Kylie Jenner, i fan disapprovano:'Cringe, non c'è chimica'

Nonostante i giornali di gossip non scrivano d'altro, Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono una coppia riservata e da quando i fan hanno scoperto che i due si stanno frequentando si è creato parecchio clamore. Nonostante le voci sulla storia tra i due siano iniziate a circolare ad aprile 2023, la prima foto risale a settembre.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono stati visti baciarsi al Renaissance World Tour di Beyoncé ma la liaison non sta generando troppi entusiasmi tra i fan. Ieri sera l'attore e l'imprenditrice americana sono apparsi insieme ai Golden Globe, durante i quali si sono lasciati andare a diversi momenti di affettuosa complicità. Sui social media la reazione non è stata delle migliori.

"Perché questa relazione mi sembra così cringe?" si legge in un commento su X. Oppure:"La loro chimica è tanto falsa quanto le promesse del mio ex" e "Questa relazione è così forzata".



Reazioni e commenti sorprendentemente negativi per una coppia che pare non abbia trovato il gradimento degli utenti sui social.

Al di là dei commenti aspri e poco gentili nei loro confronti, la coppia sembra vivere un momento d'oro. Timothée Chalamet è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, che in passato l'ha visto affiancarsi a Lourdes Leon, figlia di Madonna, e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp.



Kylie Jenner in passato ha avuto relazioni con il rapper Tyga e con Travis Scott, con il quale ha avuto le figlie Stormi e Aire.

Timothée Chalamet era candidato ieri sera per il ruolo di Willy Wonka nel film Wonka; scoprite tutti i vincitori dei Golden Globe 2024 per le categorie cinematografiche.