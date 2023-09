Timothée Chalamet e Kyle Jenner, scoppia la passione al concerto di Beyonce: le foto

In un nuovo post pubblicato su Twitter/X, l'account di Pop Crave ha condiviso due immagini che mostrano Timothée Chalamet e Kylie Jenner baciarsi appassionatamente. Il luogo dell'accaduto? Un concerto di Beyonce, rientrante nel Reinaissance World Tour.

Le voci sulla possibile relazione tra i due risalgono all'aprile 2023, a cui si aggiungono svariati avvistamenti nei mesi successivi, ma niente era ancora certo: a suggellare la relazione sono proprio queste due foto, scattate dal reporter Chris Gardner.

In moltissimi conoscono lo straordinario attore Timothée Hal Chalamet, ricordato per pellicole quali Chiamami col tuo nome, Dune, Don't Look Up e Bones and All, il secondo progetto di Luca Guadagnino a cui l'attoreprende parte; inoltre, lo osserviamo contro il Cartello del Cioccolato nel nuovo trailer di Wonka.

Kylie Jenner, invece, è un'imprenditrice, un personaggio televisivo e una modella statunitense. Viene principalmente ricordata per aver partecipato al reality show Al passo con i Kardashian, a cui si aggiungono programmi TV quali E! True Hollywood Story, Khloé e Lamar, America's Next Top Model e Life od Kylie. Contrariamente a quanto riportato in prima battuta, il suo patrimonio supera i 500 milioni di dollari.

Il gossip nel mondo del cinema è più florido che mai, come dimostrano gli ultimi rumor sul legame tra Tom Holland e Zendaya, ma resta da chiedersi se gli oggetti in questione siano felici di essere "paparazzati", o se preferirebbero mantenere una privacy più estesa; di certo, la multimedialità del mondo contemporaneo incrementa a dismisura la condivisione. L'importante è dare a ogni argomento il giusto peso e (nella migliore delle ipotesi) fare il possibile per rispettare le scelte altrui.