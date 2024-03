Timothée Chalamet indistinguibile da Bob Dylan sul set: Oscar in vista? Novità sul cast

Le riprese di A Complete Unknown, il biopic di James Mangold dedicato a Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet, sono iniziate in questi giorni a New York, con Searchlight che in queste ore ha confermato le new entry nel cast.

Come riportato in esclusiva da Deadline, la casa di produzione ha fissato altri cinque ruoli principali nel film biografico su Bob Dylan: si tratta di Boyd Holbrook (The Bikeriders), Scoot McNairy (Argo), Dan Fogler (Animali fantastici), Will Harrison (Daisy Jones & The Six) e Charlie Tahan (Ozark). Tra le altre nuove aggiunte ci sono anche P.J. Byrne (Babylon), Eli Brown (Gossip Girl), Nick Pupo (Halt and Catch Fire), Big Bill Morganfield, Laura Kariuki, Eric Berryman (Atlanta), David Alan Basche (Egg), Joe Tippett (Monarch ) e James Austin Johnson (Saturday Night Live).

“Questo film è un sogno che inseguo da quasi cinque anni e sono entusiasta di iniziare le riprese: ringrazio per il supporto di Searchlight, Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo del progetto per contribuire a creare questo film, ambientato in un luogo e in un tempo così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi unici”, ha affermato James Mangold in una dichiarazione di inizio produzione. “Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen nell’aiutare Jay, me e la troupe con i loro ricordi, la loro saggezza e l’accesso ai loro incredibili archivi”.

Nel frattempo, continuano ad emergere nuove foto dal set di A Complete Unknown, nelle quali Timothée Chalamet è sempre più indistinguibile da Bob Dylan: il giovane attore di Wonka e Dune ha già una nomination Oscar in tasca?

