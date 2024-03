Timothée Chalamet e Glen Powell 'salgono di grado' a Hollywood dopo Dune e Tutti tranne te

Timothée Chalamet e Glen Powell sono pronti ad entrare nel pantheon degli attori più pagati di Hollywood, stando ad una nuova analisi pubblicata in queste ore da Variety.

"Non riesco ad immaginare nessun altro attore sul pianeta che avrebbe potuto interpretare Willy Wonka e ottenere lo stesso tipo successo", ha affermato Josh Goldstine, presidente del marketing mondiale della Warner Bros., che ha guidato le campagne per Wonka e Dune: Parte 2. “Hai bisogno di ogni dettaglio per avere successo nel mondo di oggi. La sola forza del nome dell'IP non è più sufficiente”.

Timothée Chalamet ha guadagnato più di 8 milioni di dollari per Wonka, un film nel quale è stato l'unico protagonista, mentre per Dune 2 si è parlato di 3 milioni, la cifra più alta del cast all-star. Warner Bros. e Legendary non hanno ancora un contratto ufficiale per Dune: Part 3 ma il regista Denis Villeneuve ha espresso chiaramente la volontà di realizzarlo, quindi lo stipendio di Timothée Chalamet potrebbe aumentare ancora di più dopo il successo del sequel.

Allo stesso modo, anche Glen Powell sta diventando una superstar in fatto di successi: dopo il suo ruolo in Top Gun: Maverick, l'attore è stato co-protagonista dello storico risultato di Tutti tranne te, che ha incassato 212 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 25 milioni di dollari, diventando la commedia romantica R-rated con il maggior incasso degli ultimi otto anni e il miglior adattamento di sempre da un'opera di William Shakespeare. L'attore sarà visto prossimamente in Twisters, sequel del cult Twister, e ovviamente Top Gun 3, insieme a Tom Cruise e Miles Teller.

“Glen è il classico esempio di ciò che può fare il cinema a differenza dello streaming”, afferma Tom Rothman, presidente e CEO del Motion Picture Group di Sony. “Dare ai grandi attori la possibilità di avere un reale impatto culturale. Glen è una presenza sullo schermo davvero carismatica”.

