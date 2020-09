Timothée Chalamet, foto sui social con un cardigan dal costo assurdo: i fan in delirio

Timothée Chalamet continua a coltivare successi e diventare popolare anche sui social. Nelle ultime ore la star di Dune ha dato un ulteriore motivo ai fan per amarlo particolarmente, pubblicando una storia su Instagram nella quale indossa un cardigan verde molto costoso. Un cardigan che potrebbe influenzare il look dei fan dell'attore.

Come successe tempo fa con Harry Styles, che venne fotografato ad un evento pubblico indossando un cardigan variopinto di JW Anderson che piacque talmente tanto da ispirare tantissimi fan di tutto il mondo che si dilettarono all'uncinetto cercando di ricreare il capo d'abbigliamento indossato dal proprio idolo.

Il cardigan indossato da Chalamet è un 4-Bar Duck Instarsia del designer Thom Browne, in commercio alla modica cifra di 2.000 dollari.



Timothée Chalamet è diventato noto al pubblico di tutto il mondo con il ruolo nel film Chiamami col tuo nome, diretto da Luca Guadagnino, al fianco di Armie Hammer.

Chalamet ha recitato in seguito in pellicole note come Lady Bird di Greta Gerwig, Il re di David Michod, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e Piccole donne, sempre diretto da Greta Gerwig.

I prossimi progetti dell'attore sono il kolossal Dune di Denis Villeneuve, nel quale interpreterà il protagonista, Paul Atreides, e il nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch.

Poche settimane fa Timothée Chalamet e Zendaya sono stati pubblicati in esclusiva su Empire con le prime immagini di Dune.

A giugno Timothée Chalamet è stato immortalato in compagnia di Eiza Gonzalez, durante una vacanza.